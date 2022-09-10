الملك تشارلز يؤكد تمسكه بالدستور وبالقوانين وبالتقاليد البريطانية

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، تمسكه بالدستور وبالقوانين وبمبادئ السلام وبالتقاليد البريطانية، مقسما على "أنني سأحافظ على بقاء الديانة البروتستانتية، والحفاظ على كنيسة اسكتلندا".

قال الملك تشارلز، إن " خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، و الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم".

وأضاف في كلمة بعد توليه الحكم: " والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا، وسأسعى خلال حكمي لمتابعة المثال الملهم المترسخ في دستورنا".

واستقبل مجلس العرش البريطاني، الملك تشارلز الثالث، بعد إعلان تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة، وقد وقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، اليوم السبت، على إعلان توليه العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التى حكمت 70 عاما.

ووصل الأمير وليام دوق كامبريدج، بصحبة الأمير كاميلا دوقة كورنوال وزوجة الملك تشارلز إلى قصر سانت جيمس، لحضور اجتماع مجلس الانضمام، بحضور عدد من رؤساء الوزراء السابقين والساسة البريطانيين، ورجال الدين فى البلاد.