المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لـ 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6415 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1464 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ف أ"، 30 سنة، عاطل، و"عاصم خ ع"، 29 سنة، عاطل، و"محمد ح ع"، 25 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة قليوب، أحرزوا وحازوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا بقصد الإتجار جوهرة مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنان (بندقية خرطوش ، فرد خرطوش)، كما أحرزوا وحازوا ذخائر 7 طلقات مما تستعمل في السلاحين الناريين موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال)، وأداة (كتر) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.