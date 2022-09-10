المشدد 5 سنوات لعامل وابنه ضربا شخصا وتسببا له في عاهة مستديمة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعاملين، لاتهامهما بالتعدي بالضرب علي شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالعينين، في دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 363 لسنة 2020 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3079 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "جمال س م"، 59 سنة، عامل، و"محمد ج س"، 25 سنة، عامل، مقيمان دائرة قسم شرطة قليوب، ضربا عمداً المجنى عليه "محمد ف ف"، بأن قام المتهم الثاني بتكبيل يد المجنى عليه حتى يتمكن المتهم الأول من التعدي عليه بأن كال له عدد أربع ضربات باليد استقرت بالعين اليمني واليسرى فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن الإصابات التي احدثها المتهمان الأول والثاني خلفت لدي المجني عليه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها 35% على النحو المبين بالتحقيقات.