المدفعية البريطانية تطلق 41 قذيفة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث

أطلقت المدفعية البريطانية، مع على جسر لندن 41 قذيفة ضمن مراسم تنصيب تشارلز الثالث.

كما أعلن مسؤول المراسم من شرفة في قصر سانت جيمس، للعامة تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.

وتجمعت الحشود في الخارج لمشاهدة هذه المناسبة، وهتف الحضور "حما الله الملك"

ووقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة ورجال الدين البريطانيين.

وقال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، اليوم السبت، إن " خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والملكة قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم".

وأضاف في كلمة بعد توليه الحكم: " والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا، وسأسعى خلال حكمي لمتابعة المثال الملهم المترسخ في دستورنا"