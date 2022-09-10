اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المدفعية البريطانية تطلق 41 قذيفة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:13 م
المدفعية البريطانية تطلق 41 قذيفة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث المدفعيه البريطانيه
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت المدفعية البريطانية، مع على جسر لندن 41 قذيفة ضمن مراسم تنصيب تشارلز الثالث.

كما أعلن مسؤول المراسم من شرفة في قصر سانت جيمس، للعامة تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.

وتجمعت الحشود في الخارج لمشاهدة هذه المناسبة، وهتف الحضور "حما الله الملك"
 
ووقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة ورجال الدين البريطانيين.
 
وقال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، اليوم السبت، إن " خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والملكة قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم".
 
وأضاف في كلمة بعد توليه الحكم: " والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا، وسأسعى خلال حكمي لمتابعة المثال الملهم المترسخ في دستورنا"
إطلاق القذائف
إطلاق القذائف
 

 


تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

ليز تراس

اليوم السابع

بريطانيا

Charles III



الموضوعات المتعلقة

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. مجلس الانضمام يوقع على تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.. الجزائر تؤكد استعدادها لاستضافة قمة تجمع شمل العرب.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:00 م

تعرف على وصية الملك جورج لابنته إليزابيث ورسالتها لولى العهد تشارلز.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:59 ص

لقطة عاطفية للملك تشارلز من كواليس أول كلمة له بعد وفاة الملكة إليزابيث.. فيديو

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:57 ص

8 قرارات لمجلس الانضمام البريطاني فور تنصيب الملك تشارلز.. تعرف عليها

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:53 ص

10 أيام من المراسم بعد وفاة إليزابيث الثانية.. إعلان تشارلز ملكا اليوم ونقل جثمان الملكة بالطائرة للندن الثلاثاء.. النقل فى موكب ملكى إلى وستمنستر الأربعاء.. الجنازة والدفن الإثنين 19 سبتمبر بحضور الرؤساء

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:42 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة