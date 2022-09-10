اليوم السابع
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المؤبد لمزارع بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:19 م
المؤبد لمزارع بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج سلاح ــ أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع..أ.ع" مزارع، بالسجن المؤبد، لاتهامه بتهديد شخصين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بدائرة مركز العسيرات واستعراض القوة والعنف معهما .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز العسيرات، عندما وجهت النيابة للمتهم تهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، بأن قام بتهديد المجنى عليه "ص.أ" وشقيقته"أ.ا"  وإثارة الرعب لهما بقصد ترويعهما بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

استعراض القوة

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العسيرات



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