اليوم السابع
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القوى العاملة: دورات تدريبية لمهن كهربائي توصيلات وتفصيل وخياطة بالوادي الجديد

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:32 ص
القوى العاملة: دورات تدريبية لمهن كهربائي توصيلات وتفصيل وخياطة بالوادي الجديد دورات تدريبية على مهن كهربائي توصيلات وتفصيل وخياطة بالوادي الجديد
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، بشأن إجراء الإختبار النهائي للدورة التدريبية على مهنة كهربائي توصيلات ، ومتابعة تدريب الفتيات على مهنة التفصيل والخياطه بوحدة التدريب المتنقلة وذلك فى إطار خطة التدريب المهني للعام الجديد بعد اعتمادها من الوزارة .

 
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ،في تصريحات اليوم السبت إن المديرية قامت بمتابعة الدورة التدريبية المنعقدة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية بولاق بمركز الخارجة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة .
 
وأضاف مدير المديرية انه تم إجراء الإختبار النهائي للدورة التدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة ، والتي تم تنفيذها بالوحدة المتنقلة التابعة لمركز التشييد والبناء بالداخلة بقرية القصر طبقا لبروتوكول التعاون مع المركز وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة .
 
 
 
 
 
 
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القوى العاملة

القوى العاملة بالوادي الجديد

تدريبات القوى العاملة



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