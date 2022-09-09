القوى العاملة تتابع سير العمل بوحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج.. صور

كتبت آية دعبس

التقطت كاميرا وزارة القوى العاملة صوراً من عملية سير العمل بـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى "الوزارة" ، للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات،وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" منذ أيام، حيث توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" لاستقبال المواطنين، مشددا على حُسّن استقبالهم ،والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدميِ.

وحسب بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم الجمعة أبدى عدد من المواطنيين سعادتهم بانهاء اجراءاتهم بـ"الوحدة" بكل سهولة ويُسر، مقدمين الشكر للوزارة والعاملين بـ"الوحدة" على تيسير اجراءاتهم "خَدماتَ وتَعامُل"..وقال "البيان" أن "الوزارة" تابعت حتى نهاية يوم أمس الخميس سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"،حيث تلاحظ أنه قد إنتهت أمس مُدة عملية تلقى طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بالإمارات لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي للعمل بها ..وكذلك جرى متابعة تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على عمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة ، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية ،وطبيعة عقود العمل وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها مواطنون .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد تفقد تلك "الوحدة" أكثر من مرة ووجه مع بداية توليه "الوزارة" منذ أيام بتطويرها حرصا على التعامل الإيجابي في التعاون والتعامل الإيجابي مع المواطنين خلال فترة تقديم أوراقهم بكل مراحلها ،وتابع بشكل مباشر على مدار الأيام القليلة الماضية سير العمل في "الوحدة"، والإطمئنان على عملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر، والتأكد من تلقي المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التى تقدمها "الوحدة" دون أي مشكلات أو تأخير.