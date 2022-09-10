القصر البريطانى يعلن التفاصيل الكاملة لتوديع الملكة إليزابيث الثانية

كتب آسر أحمد

أعلن قصر باكنجهام، عن التفاصيل الكاملة لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، في بيان عبر الموقع الرسمي، حيث كشف البيان أن مراسم الجنازة ستقام في وستمنستر يوم الإثنين 19 سبتمبر في تمام الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، بعد إقامة الملكة في القاعة الرئيسية لمدة أربعة أيام للسماح للجماهير بتوديعها.

ووفقاً للبيان، فإن تابوت الملكة يقع حاليًا في قاعة الرقص في قلعة بالمورال، وسيسافر نعش الملكة إليزابيث إلى إدنبرة غدًا الأحد 11 سبتمبر، عن طريق البر، للوصول إلى قصر هوليرود هاوس، حيث ستمكث في قاعة العرش حتى ظهر يوم الاثنين 12 سبتمبر.

ومن المقرر ان ينتقل تابوت الملكة، بعد ظهر يوم الاثنين 12 سبتمبر، خلال موكب إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، وسيشارك الملك وأفراد العائلة المالكة في الموكب ويحضرون القداس في الكاتدرائية لاستلام التابوت.

وسوف يستلقي نعش الملكة بعد ذلك في كاتدرائية سانت جايلز، تحت حراسة The Royal Company of Archers، للسماح لشعب اسكتلندا بالتعبير عن احترامهم.

ومن ثم بعد ظهر يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، سوف يسافر جثمان الملكية من اسكتلندا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من مطار إدنبرة، لتصل إلى RAF Northolt في وقت لاحق من ذلك المساء، وسيرافق التابوت في الرحلة الأميرة الملكية.

ومن ثم يتم نقل نعش الملكة إلى قصر باكنغهام عن طريق البر للراحة في غرفة القوس، بعد ظهر يوم الأربعاء 14 سبتمبر، وسيُحمل التابوت في موكب على عربة مدفعية تابعة لمدفعية الحصان الملكي للقوات الملكية من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر، حيث ستقيم الملكة في قاعة وستمنستر حتى الصباح من جنازة الدولة.

ويسافر الموكب عبر كوينز جاردنز، ذا مول، هورس جاردز وهورس جاردز آرك، وايتهول، شارع البرلمان، ساحة البرلمان، ونيو بالاس يارد، حتى وصول التابوت إلى قاعة وستمنستر.

وبعد جنازة الدولة، سوف يسافر التابوت في موكب من وستمنستر أبي إلى ويلينجتون آرك، وسوف يسافر التابوت إلى وندسور وبمجرد الوصول هناك، ستسافر State Hearse في موكب إلى كنيسة سانت جورج، قلعة وندسور عبر Long Walk، سيتم بعد ذلك تقديم خدمة الإحالة في كنيسة القديس جورج.