الطلاب الفائزون فى البطولة الشاطئية: المنافسة كانت قوية وسنرفع اسم الجامعة دائما

الإسكندرية أسماء على بدر

فاز فريق كرة الطائرة طلاب وطالبات كرة الطائرة جامعة الإسكندرية فى بطولة الجامعات للألعاب الشاطئية التى أقيمت فى معسكر باجوش التابع بجامعة الإسكندرية فى دورته الرابعة، والتقى "اليوم السابع" بالطلاب الفاىزين من الفريق بعد إعلان النتيجة رسميا .

ويقول محمود أحمد، كابتن فريق الطائرة فى منتخب جامعة الإسكندرية، إن البطولة كانت تحدى كبير لهم والفضل يرجع للمدير الفنى للفريق لتشجيعهم لاحراز الاهداف والتقدم على كافة الفرق المشاركة خاصة ان الفريق كان لديه بطولة مؤخرا ولم يكن الوقت كافى للتحضيرات.

وأضاف ان التدريبات بدات على الفور على قبل انطلاق البطولة وبدأت البطولة بحماس شديد من اعضاء فريق جامعة الاسكندرية كان لدينا هدف واحد هو لقب البطولة وبالفعل بدات التصفيات واحرز الفريق اهداف وانتهت بالفوز والحصول على الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وأضافت منى سليمان، كابتن فريق الطائرة طالبات لمنتخب جامعة الإسكندرية، أن الفريق كان لديه تحدى كبير وهدف هو الفوز تحت اشراف المدير الفنى وتوجيهاته استطاع الفريق خوض كافة التصفيات للفوز والحصول على اللقب.

وقالت إن فريق كرة الطائرة بجامعة الإسكندرية من أقوى الفرق وينافس بقوة دائما فى كافة البطولات الرياضية والهدف دائما هو رفع اسم جامعة الإسكندرية فى كافة المحافل .

وأكدت أن الاستفادة الكبرى من المعسكر هو المشاركة وروح التعاون والروح الرياضية بين كافة الفرق واكتساب صداقات مع الفرق الأخرى من المحافظات وأصبح لديهم اصدقاء من كافة الجامعات والمعاهد المشاركة .

وكان هنأ الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فريق جامعة الإسكندرية لفوزهم فى مهرجان الرياضات الشاطئية فى نسخته الرابعة والتى أقيمت تحت رعاية وزارتى التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة ، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الاول فى بطولة كرة الطائرة الشاطئية طلبة والمركز الأول طالبات.

وأعرب عن سعادته، باستضافة جامعة الإسكندرية للمهرجان الذي يُعد مُتنفس لطلاب الجامعات المصرية بعد انقطاع الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا، وقدم التهنئة لجميع الجامعات المشاركة والطلاب المشاركين في المهرجان متمنياً لهم مزيداً من التقدم فى حياتهم العلمية والرياضية.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للإدارة العامة لرعاية الشباب، وجميع القائمين على المهرجان وعلى رأسهم أشرف سعد، مدير إدارة الأسر ،و طاهر الزينى، مدير إدارة النشاط الرياضي بأدارة رعاية الشباب جامعة الإسكندرية على مجهودهم فى تنظيم المهرجان.

وأعلنت جامعة الإسكندرية نتائج البطولة الرابعة للرياضات الشاطئية المقامة فى معسكر باجوش وينشر " اليوم السابع " نتيجة البطولة

أسفرت نتائج المسابقات عن فوز جامعة السادات بكأس البطولة، جامعة الإسكندرية في المركز الأول في كرة الطائرة طلاب، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني، وجامعة حلوان في المركز الثالث، وفي كرة الطائرة طالبات فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وجامعة القاهرة في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثالث.

وفي كرة القدم الشاطئية فازت جامعة السادات بالمركز الأول، وجامعة حلوان في المركز الثاني، وجامعة المنيا في المركز الثالث، وفي تنس الطاولة فاز الطالب محمد نصر محمد بجامعة العلمين بالمركز الأول، والطالب مصطفي درويش بجامعة حورس بالمركز الثاني، والطالب محمد أنور يونس بجامعة العلمين بالمركز الثالث، وفي لعبة الفوت فولي فاز بالمركز الأول الطالبات محمد محسن زهران والطالب مصطفي صبري عثمان بجامعة دمياط بالمركز الأول، وفي السباحة فاز بالمركز الأول الطالب عمر محمد كرتر بجامعة دمياط بالمركز الأول، بينما فاز الطالب احمد رمضان عبد الفتاح بجامعة العلمين بالمركز الثاني.