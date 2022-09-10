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السجن 5 سنوات لمزارع بتهمة التعدى على شخص وإحداث عاهة له بسوهاج

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:28 م
السجن 5 سنوات لمزارع بتهمة التعدى على شخص وإحداث عاهة له بسوهاج سجن
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ع.ش"، مزارع بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز أخميم.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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