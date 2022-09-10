السجن 15 سنة لـ 3 أشقاء قتلوا شخصا فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين "أ.ع" وشقيقيه "ش.ع" و"ح.ع" بالسجن 15 سنة لكل منهم بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه"س.م.ع" بدائرة مركز أخميم فى مشاجرة بين الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بعدة طلقات نارية وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بعد أن وقعت مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليه من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.