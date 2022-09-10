وقال الرئيس الغزواني- في تعزية بثتها الرئاسة الموريتانية- "تلقينا بحزن وأسى نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وبهذه المناسبة الأليمة أتوجه باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين إلى جلالتكم وإلى الأسرة المالكة والشعب البريطاني الصديق بخالص التعازي وصادق المواساة".

وأضاف أن الملكة إليزابيت الثانية ظلت طوال حياتها تعمل بحكمتها المعهودة ورمزيتها الكبيرة على ترسيخ قيم التسامح والتفاهم بين الشعوب.