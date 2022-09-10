اليوم السابع
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الداخلية تنفى وفاة ضابط داخل أحد أندية الشرطة

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:24 م
الداخلية تنفى وفاة ضابط داخل أحد أندية الشرطة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، من مزاعم حول وفاة أحد الضباط داخل أحد أندية ضباط الشرطة.

الداخلية

بيان الداخلية

نادي الشرطة

شائة وفاة



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