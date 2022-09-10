الداخلية تنفى وفاة ضابط داخل أحد أندية الشرطة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، من مزاعم حول وفاة أحد الضباط داخل أحد أندية ضباط الشرطة.
وزارة الداخلية - أرشيفية
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