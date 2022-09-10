اليوم السابع
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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بمطروح

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:34 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بمطروح غسيل أموال
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

غسيل الاموال

المواد المخدرة

وزارة الداخلية

مكافحة المخدرات



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