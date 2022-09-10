الداخلية تداهم منزل مواطن بالزاوية الحمراء حوله وكرا لتصنيع المخدرات

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواء اشرف الجندي مدير الامن في ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة يقوم بتصنيعها بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء عﻻء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش - عدد 5 طلقات من ذات العيار - كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الأستروكس المخدر وزنت 2 كيلو جرام - كمية من الأيس المخدر - كمية من البودر المخدر - 3 قطع سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول - أدوات التصنيع) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.