اليوم السابع
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الحكم بالسجن 10 سنوات على قاتل "زياد" طفل الإسماعيلية

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:47 م
الحكم بالسجن 10 سنوات على قاتل "زياد" طفل الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قضت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، بالسجن 10 سنوات على المتهم بقتل الطفل زياد أمير محمد خليل، 6 سنوات، فى الصف الأول الابتدائي، مقيم عزبة الحمادة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، الذى تم العثور عليه مقتولًا داخل جوال ومدفون خلف منزل أسرته، بعد يوم من اختفائه، بعد ذهابه لصلاة الجمعة، أبريل الماضى.
 
وكانت قد ألقت مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، القبض على "عمر .ع"، 20 عامًا، المتهم بخطف الطفل زياد، بعد أن كشفت تحريات المباحث، أن وراء مقتل الطفل، أحد أقاربه، فى العشرينات من عمره، مقيم بعزبة مجاورة لسكن الطفل الضحية، وقبل ارتكاب الواقعة بعشرين يومًا، أقام لدى أقارب من أسرة الطفل الضحية، وكانت تنوى الأسرة طرده لسوء سلوكه، قبل ارتكاب الواقعة بساعات، وعقب اختفاء الطفل، قام المتهم بالبحث مع أسرة الضحية عليه لمدة قليلة ثم اختفي، مما جعل الشكوك تحوم حوله وعند تضييق الخناق عليه، اعترف بارتكابه الجريمة.
 
وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة الطفل "زياد أمير محمد خليل، 6 سنوات مقتولًا ومدفون خلف منزل والده، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل جوال ومدفونة خلف منزل عائلته.
 
وتم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة القضية واحالته للمحاكمة الجنائية التى اصدرت حكمها المتقدم.
 

الإسماعيلية

جنايات الاسماعيلية

مقتل الطفل زياد

محاكمة قاتل زياد

امن الاسماعيلية



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