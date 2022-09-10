البلدى بـ 145 جنيها والبرازيلى 79.. أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار اللحوم بمنافذ وزارؤة التموين

طرح لحوم بلدى بسعر الكيلو 145 جنيها

طرح الكبدة البلدى بسعر الكيلو 145

طرح اللحوم السودانى الطازجة بـ 115 جنيها

طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها.

طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار ضخ اللحوم ومنتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بشكل مستمر، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .



اسعار اللحوم البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



اسعار اللحوم البلدى



أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين



طرح لحوم بمنافذ وزارة التموين

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.