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"الأحوال المدنية" بالسعودية: إتاحة خدمة تعديل الاسم بـ"الإنجليزية" إلكترونيا

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:20 م
"الأحوال المدنية" بالسعودية: إتاحة خدمة تعديل الاسم بـ"الإنجليزية" إلكترونيا الأحوال المدنية بالسعودية
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالسعودية إتاحة خدمة طلب تصحيح وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية للمواطنين والمواطنات إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر". وفق "عكاظ".

وأفادت بأن الخدمة تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة «أبشر - أفراد»، كاشفة أن طريقة الاستفادة من الخدمة كالتالي: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة «أبشر»، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر «تواصل»، مؤكدة أن متطلبات الخدمة تتمثل بـ«نسخة من جواز السفر».


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