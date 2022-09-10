اقتصادية قناة السويس: استقبال ميناء الأدبية وحدات تفحيم بوزن 800 طن قادمة من الهند

كتب مدحت عادل

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة المثقلات (FAIRMASTER ) والتي ترفع علم هولندا قادمة من الهند، لتفريغ عدد 2 طرد فائق الحجم متضمن وحدتي تفحيم( Coking Drum) لصالح شركة السويس لتصنيع البترول .

ويأتى ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة الاقتصادية في استقبال مثل هذا النوع من المعدات والطرود سواء لخدمة المشروعات القومية أو لخدمة كبرى الشركات العاملة في قطاعات حيوية بالدولة.

وذكر البيان أن طول كل طرد يصل إلى 32.5متر ، بعرض 10.4متر، وارتفاع 10.1متر، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن .

في ذات السياق، قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الموانئ التابعة للمنطقة تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما أضاف لهذه الموانئ الكثير من المميزات، مشيراً إلى استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية الهيئة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف جمال الدين أن استقبال مثل هذه المعدات والطرود، يعكس صورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة هامة أيضاً للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات والمعدات.

وقد قامت إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد لإستقبال الطردين وتهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف وحتى الخروج الآمن للطردين من الميناء بالتنسيق مع شركة النقل (نوسكو)، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الطرود من الميناء، ومن المنتظر خروج أول طرد عصر اليوم، متجهاً إلى شركة السويس لتصنيع البترول ويليه خروج الطرد الثاني غداً الأحد.