اليوم السابع
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احتفالية لتكريم أوائل قرية ميت ربيعة في المراحل التعليمية المختلفة بالشرقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:35 م
احتفالية لتكريم أوائل قرية ميت ربيعة في المراحل التعليمية المختلفة بالشرقية جانب من الحفل
الشرقية - فتحية الديب

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نظم أهالى قرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، احتفالية لتكريم أوائل القرية بمختلف المراحل التعليمية في التعليم العام والتعليم الأزهري .
 
شهدت الاحتفالية حضور كبير من جانب أهالي القرية، بحضور عمدة القرية عبدالحليم غالي، والدكتور أحمد أنور شاهين، والدكتور إسلام قنديل، والدكتور طه محمد جودة، بمشاركة أحمد سويلم، مدير المدرسة الابتدائية بالقرية، ومحمد زكريا عمر، وسعيد زكريا عمر، عضو ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالقرية، وجمال حمدي يسري، أمين الصندوق، ومحمود عبدالنبي رسلان، سكرتير الجمعية، ومحمود أحمد عبده، عضو مجلس الإدارة.
 
وخلال الاحتفالية تم تكريم عشرات الطلاب من أوائل المراحل التعليمية المختلفة خلال العام الدراسي المنصرم، إذ تم تكريم 25 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و12 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و14 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تكريم 3 طلاب بالمرحلة الابتدائية الأزهرية، و3 طلاب بالمرحلة الإعدادية الأزهرية، و3 طلاب بالمرحلة الثانوية الأزهرية.
 
جانب من التكريم
جانب من التكريم

الطلاب المكرمين
الطلاب المكرمين

حفل التكريم
حفل التكريم

احدى الطالبات
احدى الطالبات

أحد الطلاب المكرمين
أحد الطلاب المكرمين

الطلاب المكرمين بالحفل
الطلاب المكرمين بالحفل

 


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