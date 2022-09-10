اليوم السابع
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اتحاد العمال: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي تؤكد إيمانه بالحوار لمواجهة التحديات

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:04 م
اتحاد العمال: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي تؤكد إيمانه بالحوار لمواجهة التحديات خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أشاد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى عقد مؤتمر اقتصادى يضم خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرين، موضحا أن عقد هذا المؤتمر وفي هذا التوقيت يأتى إيمانًا من الرئيس بأن الحوار وتبادل الرؤى والمقترحات هو أساس نجاح الدولة فى مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات.
 
وقال عيش، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة نحو مناقشة كافة التحديات الراهنة داخليا وخارجيا، ووضع حلول عاجلة لها في إطار حوار اقتصادي جاد تشارك فيه كل القوى والشخصيات الوطنية، وأصحاب الاختصاص للبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية التى فرضتها الأحداث والتطورات العالمية الراهنة.
 
وأضاف عيش، أن الملايين من عمال مصر يؤيدون الدعوة إلى مؤتمر اقتصادي، ويثمنون الافتتاحات التى قام بها الرئيس أمس الأول الخميس، فى قناة السويس، قائلا: إنها تؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصرى، خاصة أن القناة واحدة من مصادر الدخل الأساسية لمصر، مؤكدا ضروره تكاتف جميع الجهود للعبور بالبلاد من هذه الفترة الصعبة، التى فرضتها الأحداث العالمية. 
 
 

اتحاد العمال

خالد عيش

الصناعة

الاقتصاد المصرى



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