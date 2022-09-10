محافظ بنى سويف يراجع استعدادات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

بنى سويف ــ هانى فتحى

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات الخاصة ببدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها على مرحلتين خلال الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجاري، وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين،حيث تبدأ المرحلة الأولى غداً الأحد 11 سبتمبر الجاري وتستمر حتى15 من نفس الشهر وتشمل إدارات( اهناسيا، سمسطا، ببا ، الواسطى)، والتي تليها المرحلة الثانية من 18إلى 22 سبتمبر 2022 ، وتشمل إدارات(ناصر، الفشن وبنى سويف)، ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

من ناحيتها أضافت الدكتورة مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية، وذلك من خلال 110 وحدة ثابتة و9 عيادات متنقلة بإدارات المرحلة الأولى، و92 وحدة ثابتة و6 عيادات متنقلة لإدارات المرحلة الثانية.