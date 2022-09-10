إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية في مركز المحلة بالغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة، والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية، والمهندس محمد صالح مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، بالتنسيق اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة ورؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة عدد 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 8 قيراط و 21 سهم

وأضاف رئيس المدينة: بأن الحالات التى تم إزالتها نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد و كانت التعديات تعديات عبارة عن مبانى بلوك وعمل أساسات و فرشة خرسانية و شدات خشبية على مساحة 8 قيراط و 21 سهم بقرى المعتمدية و بلقينا و بشبيش (حالة واحدة بكل وحدة محلية) و شبرابابل (أربعة حالات)

كما تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين



جانب من أعمال الإزالة



جانب من أعمال الإزالة