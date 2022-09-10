إزالة 6 حالات تعدِّ على أملاك الدولة بمدينة القصاصين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، ما تم تنفيذه من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز و المدن، و كافة الأجهزة التنفيذية المختصة، لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسمٍ، محذرًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة و التصدِّي لأي شكل من التعديات.

و في هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة القصاصين اليوم، و بحضور رئيس المركز و المدينة و قوات إنفاذ القانون، و عدد كبير من القيادات الأمنية، بحملة إزالة مكبرة.

و قد أسفرت أعمال الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة على مساحة 1938م٢، عبارة عن 6 حالات ولاية أوقاف، تمثلت في أسوار و مباني غير مكتملة، و قد تمت الإزالة بمعدات مجلس المدينة وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، و اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ و ذلك حفاظًا على هيبة الدولة و سيادة القانون.

و وجَّه "بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء و إنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية و المرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدِّي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تُسوِّل له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة، و إزالة التعديات عليها، و فرض هيبة الدولة على أراضيها، و في إطار توجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضي الدولة و مع بداية انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك و أراضي الدولة و الأراضي الزراعية.