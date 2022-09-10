إحالة 39 محضر مخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية

وأسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها، على المخابز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، أسفرت عن تحرير 39 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

واطلع محافظ الدقهلية، على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق، بمراكز ومدن ميت غمر وأجا والمطرية و منية النصر، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 18 محضر نقص وزن و8 محاضر مواصفات، و2 محضر تصرف في دقيق والكمية المضبوطة عدد 17 شيكارة، و3 محاضر توقف بدون إذن، و3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار، و2 محضر عدم اعلان عن المقررات التموينية، و3محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و1 محضر تجميع سلع مدعمة و1 محضر استخدام في غير الغرض، والتحفظ على 10 اسطوانات غاز منزلي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية، بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.