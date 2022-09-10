إتلاف مال الغير.. عقوبات حددها القانون لمعاقبة مرتكبي تهمة إتلاف الممتلكات

كتب أحمد عبد الهادى

حددت مواد القانون المصرى، العديد من العقوبات التي تواجه تهمة إتلاف مال الغير، وفقًا للمادة 361"، والتي يتساءل عنها العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وإن إتلاف مال الغير عمديًا جنحة، عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية.

ويقول خبير قانونى، أن العقوبة ترتفع إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين، وغرامة مالية فى حالة إذا كانت قيمة الإتلاف تجاوزت الـ50 ألف جنيه، أما عن عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة.

ويتم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتتراوح ما بين 2 : 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر، أو اصطحب خلالها المتهمين عصى أو مواد حارقة.