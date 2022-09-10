أهالى كوم الدكة فى ذكرى وفاة سيد درويش: من هنا خرج النشيد الوطنى "صور"

الإسكندرية -فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من منطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، المنطقة التي ولد فيها فنان الشعب سيد درويش، وذلك بمناسبة ذكري رحيله في 10 سبتمبر.

وقال إبراهيم رياض، أحد سكان منطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، إن منطقة كوم الدكة كانت تحتفل كل عام في جميع الشوارع وأمام مقهي سيدي درويش، وكانت الاحتفالات عبارة إحياء أغاني فنان الشعب، مع وجود فرق موسيقية تجوب شوارع المنطقة علي مدار سنوات طويلة .

وأضاف إبراهيم رياض لـ " اليوم السابع " أن النشيد الوطني المصرى، خرج من هنا بمنطقة كوم الدكة، الذي لحنه سيد درويش، وهو فخر لمنطقة كوم الدكة، والإسكندرية ومصر بصفة عامة، وأن الأهالي مازالوا يتذكرون فنان الشعب برسم جداريات عليها صوره، علي حوائط بعض شوراع المنطقة، مشيرا إلى أن قهوة سيد درويش بمنطقة كوم الدكة، تم إطلاق الاسم عليها من قبل مالكها، لأنه كان صديق سيد درويش ويحبه، فقام بإطلاق الاسم عليها تخليدا لذكراه .

وأوضح إبراهيم رياض، أن فنان الشعب سيد درويش، كان يجلس علي مقهي كوم الدكة، ومقهي أخري تسمي البربري، وكان جميع أهالي المنطقة يتغنون بأغاني سيد درويش من المصريين والأجانب، مطالبا بإعادة الاحتفال وإقامة متحف أو مزار يجمع فيه كل مقتنيات سيد درويش، وذلك من أجل الرواد الذين يتوافدون من مصر وخارجها لزيارة منزله، والمنطقة التي كان يعيش بها فنان الشعب سيد درويش.

يذكر أن اليوم السبت 10 سبتمبر، تحل علينا ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش الذي ولد فى منطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، والتي بدأ فيها منذ صغره بالإنشاد مع أصدقائه علي ألحان الشيخ سلامة حجازى والشيخ حسن الأزهرى، ثم التحق بالمعهد الدينى بالإسكندرية، وفي عام 1905 عمل بالغناء بمقاهي الاسكندرية ،حيث كانت انطلاق مسيرته الفنية من هناك .



أحد سكان كوم الدكة يتحدث لليوم السابع



شارع بكوم الدكة



صورة سيد درويش داخل مقهي



صورة سيد درويش علي جدران الحوائط



صورة سيد درويش علي مدخل مقهي



صورة سيد درويش علي مقهي



صورة سيد درويش وبجوار رسمه لعود



صورة منزل سيد درويش