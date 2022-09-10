أطفال الإسكندرية يبدعون بتدريبات لطلائع جماعة البيئة وإعادة تدوير الورق.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في "إدارة الطلائع "، مبادرة" اسكندرية بتبدع "

حيث نظمت المديرية تدريبات لطلائع جماعة البيئة و إعادة تدوير الورق بمركز شباب النصر بعدد مستفيدين 15 طليع بهدف تعريف الطلائع علي أهمية المحافظة على البيئة و إعادة تدوير الورق .

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالطلائع وتنمية مواهبهم

وضمن مبادرة "اسكندرية بتبدع " شباب ورياضة الإسكندرية،نظمت المديرية مبادرة ثقافية في المعلومات العامة للطلائع ،حيث نفذت مديرية الشباب والرياضه بالاسكندريه برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في "إدارة الطلائع " مبادرة ‏'ثقافية في المعلومات العامة "بمركز شباب الانفوشي التابع لفرع الجمرك .

وذلك في اطار خطة مبادرات الادارة عدد المستفيدين 18 من طلائع المركز ،و تهدف المبادرة إلي تحفيز الطلائع علي البحث والتعلم والدراسة وتشجيع الطلائع علي ممارسة كثير من الأنشطة داخل مراكز الشباب، من أجل النهوض بمستواهم الثقافي.

تأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن مبادرة اسكندرية بتبدع والتي اطلقتها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة

‏والتي تهدف الي توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات والثقافية و الرياضية و السياسية والاجتماعية والخدمية و تهدف المبادرة أيضا الي خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة و الي الوصول لكافة المجتمع السكندري وزائرية .