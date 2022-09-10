اليوم السابع
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أطباء البحر الأحمر: خطة تدريب مع مديرية الصحة بشأن الغسيل الكلوى ومرضى الرعاية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:02 ص
أطباء البحر الأحمر: خطة تدريب مع مديرية الصحة بشأن الغسيل الكلوى ومرضى الرعاية دورة تدريبية لأطباء الباطنة والكلى بمحافظة البحر الأحمر
كتبت آية دعبس

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نظمت نقابة أطباء البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، دورة تدريبية لأطباء الباطنة والكلى بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين.

 

وقال الدكتور كريم سالم مدرس أمراض الكلى بجامعة الفيوم وأحد المحاضرين فى الدورة، أن الدكتور أحمد عبد المالك نقيب أطباء البحر الأحمر والدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر قدما كل الدعم لإنجاح هذه الدورة، وقد وجه بتنظيمها اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ضمن خطة تدريب للأطباء والفريق الطبى بالمحافظة.

 

وأضاف أن الدورة شملت جزءا نظريا بمقر نقابة أطباء البحر الأحمر، أما الجزء العملى فكان بمستشفى الغردقة العام داخل وحدتى الكلى والرعاية المركزة، حيث هدفت الدورة إلى رفع المهارات التدريبية للأطباء والتمريض للتعامل مع جميع مستلزمات الغسيل الكلوى والتعامل مع مرضى الرعاية المركزة التى تحتاج إلى الغسيل الكلوي، مع شرح لجميع طرق ومضاعفات قسطرة الغسيل الدموي، كما تم أثناء الدورة التدريبية التعريف بالاستخدام الأمثل لأجهزة الغسيل الكلوى وأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة من أجل رفع كفاءة جلسة الغسيل الكلوى لتقديم أفضل خدمة لمرضى الفشل الكلوى بمحافظة البحر الأحمر.

 

وأشار الدكتور كريم سالم مدرس أمراض الكلى بجامعة الفيوم، أن المحاضرين والمدربين بالدورة من محافظات وجهات طبية مختلفة، فقد شارك فى التدريب الدكتور اسامة الشحات استشارى أمراض الكلى والسفير التعليمى للجمعية الدولية لأمراض الكلى ود. زغلول جودة استشارى أمراض الكلى ونائب مدير مستشفى دمنهور التعليمى للتدريب والأبحاث وقام الأخير بتركيب أول قسطرة غسيل كلوى مستديمة بمحافظة البحر الأحمر بعمليات مستشفى الغردقة العام، مؤكدا أنه سيسعى مع فريق المحاضرين إلى تكرار هذه الدورات بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع نقابات الأطباء ومديريات الصحة.


نقابة الاطباء

نقابة اطباء البحر الاحمر

امراض الكلى

الغسيل الكلوى

قسطرة



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