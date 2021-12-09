نقابة اطباء البحر الأحمر تكرم كبار المهنة المحالين على المعاش

البحر الأحمر- عماد عرفة

نظمت النقابة الفرعية للأطباء بالبحر الأحمر، حفل تكريم، بالقاعة الرئيسية بمقر النقابة لتكريم كبار الأطباء المحالين للمعاش على مر تاريخ المحافظة، وذلك بحضور عدد كبير من أطباء البحر الأحمر ومجلس النقابة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر: يأتى هذا التكريم لكبار الأطباء المحالين للمعاش بالمحافظة، من جانب العرفان بالجميل لما قدموه على مدار سنوات طويلة من العمل وتقديم أفضل الخدمات لأهالى المحافظة.

وأضاف نقيب الأطباء بالبحر الأحمر، هذا جزء بسيط تعبر به نقابة الأطباء الفرعية بالاحمر الأحمر، على مجهودات كبار الأطباء المحالين للمعاش من خبرات طويلة في المجال الطبي، لافتًا أن هناك رموز كبيرة ولها باع طويل في المجال الطبي بمحافظة البحر الأحمر، وهذا التكريم يعد جزء بسيط لما قدموه على مدار السنوات الماضية.

وأوضح نقيب الأطباء بالبحر الأحمر ، أنه تم تكريم 49 من الأطباء المحالين للمعاش بالمحافظة ، بحضور لفيف من أطباء البحر الأحمر ومجلس النقابة، وهم الدكتور محمد الرازق ، الدكتور محمود غنام، دكتور انور وليم، دكتور مصطفى الطويل ، الدكتورة صفاء الدين عبد الفتاح، والدكتور محمد حسين.

كما تم تكريم الدكتور باشا رمضان ، والدكتور محمد سامى جمعة، والدكتور رضا النجار، والدكتور محمد الرفاعي، والدكتور محمود شمس، والدكتور عبد المعطي كمال، والدكتور عصام محمود جودة ، والدكتور زاهر حافظ ، والدكتورة سهير احمد اسماعيل، والدكتور ابراهيم عبد الله ،دكتور صموئيل توفيق . كذلك تم تكريم كلا من مصطفي ابو سنه، والدكتور ماهر حلمي، والدكتور محمد عبد المجيد، والدكتور محمد عوض، فيكتور صديق، اشرف فتحي، جيهان حواس ، السيد سعد سالم، صباح حسن حلوم، عبد المسيح جان سيفين، محي السعيد نصار، احمد حامد زهرة، سوزان عزب، احمد البنا، الفي برسوم، صباح زكي، عادل مفيد، مصطفى سنبل، ليديا شكرس، نادية أمام المليحي . وشهد حفل التكريم حالة من السعادة بين أطباء البحر الأحمر ، مؤكدين أنها لمسة وفاء وتقدير من مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالاحمر الأحمر