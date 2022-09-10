أسباب تجعلك تدمن إعداد طبق السلطة.. اعرفها

فاطمة ياسر

السلطة تعد من الأطعمة المميزة التي يجب القيام بتناولها بشكل يومي للحصول على فوائدها التي تحل علي جسم الإنسان الذي يستمر بتناولها لأنها غنية بعناصر غذائية وفيتامينات لا تعد.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم الذي يتناولها باستمرار، ومنها:

- تقرير فرص الإصابة بالإمساك، لأن السلطة تحتوي علي كمية كبيرة من الألياف التي تساهم بشكل كبير تحسن الجهاز الهضمي، والحد من الإصابة بالإمساك.

-تساهم السلطة الخضراء علي خفض مستويات الكولسترول في لدم، وتحد من التعرض لارتفاع نسبته في الدم.

-تعمل السلطة الخضراء علي التخلص من الوزن الزائد، لأنها من الأطعمة التي تساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-تحتوي السلطة علي مضادات الأكسدة، فيتامين سي وE، وحمض الفوليك، وهذا يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم.

- تعمل السلطة علي التخلص من رائحة الفم الكريهة لأن تناولها يساهم بشكل كبير في ترطيب اللعاب واللثة والقضاء علي البكتريا الموجودة في الفم.