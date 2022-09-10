أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب نهارا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة رئيس الوزراء فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقي..

رئيس الوزراء: الحفاظ على موارد أفريقيا التزام وواجب على جميع دول القارة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى القارة الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع الدول الأفريقية فى عالم يموج باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض التعاون المشترك.

مدبولى: تحديات العالم تفرض على الدول الإفريقية التفكر والتدبر بصورة جماعية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم والتحديات التي يواجها العالم اليوم تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية، لمواجهة تلك التحديات من منظور قانوني ودستوري للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على الاقتصاديات البلدان الإفريقية، حتى تواصل دول القارة جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي والقيام بدورها في حماية مقدرات الشعوب وعدم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق المبدأ الدستوري الاسمي وهو العدالة الاجتماعية. "مجلس الانضمام" يوقع على تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة وقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة البريطانيين. وزير العدل: التعاون القضائى بين دول إفريقيا ضرورة تفرضها التحديات المشتركة قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدا من الدولة على أهمية الشراكة الإفريقية في جميع المجالات، وتقدير لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، وتوفير كل عوامل النجاح. الصحة: تقديم 7 آلاف خدمة فى مجال الطب النفسى للأطفال والمراهقين خلال 3 أشهر أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 7 آلاف زيارة في عيادات الأطفال والمراهقين، البالغ عددها 14 عيادة بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك خلال أشهر الصيف (يونيو، ويوليو، وأغسطس) من العام الجاري. رئيس المحكمة الدستورية العليا يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه اجتماع القاهرة قدم المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "القيادة السياسية قدمت دعما مشهودا ورعاية لكافة دورات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم، هذه الرعاية الذي تخطت استمرار الانعقاد في إطار دعم أواصر اخوة صادقة بين الشعوب الإفريقية، فتحية إعزاز وامتنان لهذه القيادة الرشيدة. "FDA" توافق على حقن جديدة لعلاج تجاعيد الوجه تستمر لمدة 6 أشهر وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، على حقن جديدة مضادة للتجاعيد والتي تستمر لمدة 6 أشهر تقريبًا أطول من البوتوكس، حيث أن منحه الضوء الأخضر لاستخدامه للبالغين من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، يجعله الأول من نوعه الذي يحصل على الموافقة منذ أكثر من عقد. الملك تشارلز بعد توليه الحكم: خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية قال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، اليوم السبت، إن " خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والملكة قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم". التعليم: سداد مصروفات المدارس الرسمية على 3 أقساط.. اعرف قيمة كل دفعة أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسدد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية على 3 أقساط فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد عليها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب على النحو التالى: طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح.. العظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الأهلى يعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى الوديات استعدادا للموسم الجديد