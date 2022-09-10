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"الصحة" تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. التعرض للطفح الجلدى أحد أسبابها

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:00 ص
"الصحة" تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. التعرض للطفح الجلدى أحد أسبابها الدكتور حسام عبد الغفارالمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس جدرى القرود ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب.

وأضاف، حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الفيروس فى الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات.

واستكمل حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد. بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في اجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الاعضاء التناسلية.


الصحة

جدرى القرود

فيروس جدرى القرود



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