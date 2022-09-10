اليوم السابع
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أحمد بهاء شلبى بعد اختياره مقررا مساعدا للجنة الصناعة: شكرا لمجلس الحوار الوطنى

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:57 م
أحمد بهاء شلبى بعد اختياره مقررا مساعدا للجنة الصناعة: شكرا لمجلس الحوار الوطنى النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب
كتب محمد السيد

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أعرب النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، عن اعتزازه وتقديره وشكره لاختيار مجلس أمناء الحوار الوطني له مقرراً مساعداً للجنة الصناعة بالحوار الوطني. 
 
وأعرب شلبي، عن ثقته في رجال الصناعة المصرية وأكد أن مصر بها عديد من القلاع الصناعية مما يجعل الحوار الوطنى آليه فعاله للخروج بروشتة لأولويات عمل القطاع في المرحلة الحالية والمقبلة. 
 
 أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن اختيار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مقرراً مساعداً للجنة الصناعة بالحوار.

الحوار الوطنى

احمد بهاء شلبى

اخبار مصر

مجلس امناء الحوار الوطنى



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