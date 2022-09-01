اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:53 م
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‫ إزالة 20 مخالفة على أملاك الدولة فى المصارف الزراعية بالشرقية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:31 ص
‫ إزالة 20 مخالفة على أملاك الدولة فى المصارف الزراعية بالشرقية وزارة الرى والموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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شنت اإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا التابعة لهيئة الصرف الموجة رقم 20 لازالة المخالفات على أملاك الدولة حيث تم تنفيذ 12 قرارازالة بزمام الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بالتعاون مع مركز شرطة بلبيس وقسم الازالات بمجلس المدينة.

وشددت  وزارة الموارد المائية والرى ، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية ، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات فى مهدها.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.


وزارة الرى

هيئة الصرف

المصارف الزراعية

الصرف الزراعى



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