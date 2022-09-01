وفد من التليفزيون البريطانى ينتهى من تصوير المعالم الأثرية فى أسوان.. صور

أنهى وفد التليفزيون البريطانى برئاسة هيلين لورا موريل( Helen Laura Morrell)مديرة الإنتاج والمخرج والمصور جوناثان ديفيد ستو (Jonathan David Stow) (الجزء الأول من عمله فى أسوان فى إطار ‘عداد فيلم وثائقى عن مصر بعنوان( Ancient Egypt by train) لصالح القناة الرابعة بالتلفزيون البريطانى.

وتناول الفيلم استعراض أهم المعالم الأثرية القديمة بمصر وتوثيقها من خلال الانتقال من مدينة إلى آخرى بالقطار، هذا وقد قام الوفد فى أسوان بتصوير الشوارع والميادين الرئيسية بأسوان، وبعض المساجد من الخارج والمنارات، ومناظر متفرقة من نهر النيل ومعبد إدفو ومعبد كوم امبو والمسلة الناقصة، ومناظر متفرقة لرحلات القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس.

وأشار أحمد على عبيد، مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بأسوان، إلى أنه بسؤال الوفد عن الأعمال التى قام بها المخرج جوناثان ستو فى مصر، أفاد أن هذا أول عمل له فى مصر، وبالرغم من درجة الحرارة المرتفعة الا أنه سعيد وانبهر بتلك الحضارة القديمة وإن جمال تلك الحضارة تنسينا حرارة الشمس المرتفعة فى مصر، وهذا كان أيضا رأى مديرة الإنتاج هلين موريل وأنها سوف تأتى لعمل أفلام آخرى فى مصر وأيضا ستاتى للزيارة هى وأسرتها.

وأكد الوفد، أنهم سيأتون خلال هذا العام لاستكمال الجزء الثانى من الفيلم، موضحين أن الفيلم سيعرض خلال شتاء 2023.

وقال محمد حواش مدير الإنتاج المصرى، إن الوفد قام بتصوير قلعة قيتباى وعمود السوارى وكوم الدكة بالإسكندرية وتل الفراعين بكفر الشيخ وتل بسطه بالشرقية وأهرامات الجيزة وسقارة ومسلة سينوسرت بالمتحف المفتوح فى هليوبوليس ثم المتحف المصرى بالقاهرة ومقبرة امنمحات ومقبرة خيتى فى بنى حسن بالمنيا ومعبد الكرنك فى الأقصر.

وتقدم الوفد بالشكر لمحافظ أسوان أشرف عطية والجهات الأمنية لتسهيل مهمتهم فى أسوان.