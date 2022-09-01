وزير التموين يعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى واستلام 4.2 مليون طن

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2022 مع إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وذلك اعتباراً مع سحب واستخدام الاقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرنامج القمح التمويني ، تحت اشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2022.
وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسب التوريد هذا العام وصلت الى 4.2مليون طن ، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام ، مؤكدا ان عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم هذا العام
وقدم الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه المتواصل للمزارعين ، وزيادة حافز التوريد لهم هذا العام ، مؤكدا أن هذه الزيادة هي من شجعت المزارعين على التوريد هذا العام.
وأثنى الوزير على الدعم الذي قدمه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الذى قدمه للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ، كما وجه الشكر لوزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد مستحقات المزارعين ، والمحافظين ، وهيئة سلامة الغذاء ، ومديريات التموين ، وغرفة صناعة الحبوب ، والمزارعين ، والجهات المسوقة ، جميع من عملوا في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات أمام المزارعين حيث تم صرف جميع المستحقات المالية للموردين كاملة.
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن المشروع القومي للصوامع سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة التخزينية إلى 4 ملايين طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 مليون طن قبل عام 2014.
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