وأدان الإريانى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، جريمة قتل القاضى محمد حمران على يد عصابة تابعة لأحد قيادات جماعة الحوثى، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء، مضيفًا أن قتل القاضي حمران جاء بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل إعلام تابعة للجماعة الحوثية، وسلسلة هجمات استهدفت عددا من القضاة .

واعتبر قتل حمران امتدادا لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات الجماعة الحوثية حرفيا، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها .

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات جماعة الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه.

