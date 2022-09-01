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وزارة النقل تعلن إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:30 م
وزارة النقل تعلن إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت وزارة النقل، بدء إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وذلك لتسهيل الإجراءت الخاصة باليخوت الأجنبية فى مصر، ضمن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر، ويديرها ويشرف عليها قطاع النقل البحرى

رابط النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية

http://www.mts.gov.eg/

وتستعرض وزارة النقل خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر الوزارة، الضوابط المنظمة ومنها:

1. تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة

2. السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول

3. إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين

4. إنهاء إجراءات إستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة إستخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً .

5. وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس


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