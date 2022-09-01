والدة طفل كرداسة تكشف كيف تسببت طائرة ورقية فى مقتله

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والدة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه أعلى سيخ حديدى فى كرداسة، خلال محاولته صناعة طائرة ورقية، وذكرت أنها فوجئت باستغاثة من ابنتها من أعلى سطح العقار، فتوجهت لاستكشاف الأمر، وشاهدت ابنها غارقا فى دمائه نتيجة اختراق سيخ أحد الأعمدة جسده، فاستعانت بشقيقة زوجها، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وذكرت أن ابنها كان يحاول الصعود للحصول على البوص من أعلى سطح العقار لصناعة طائرة ورقية، إلا أنه اختل توازنه، وسقط ليخترق السيخ جسده.

كما استمع رجال المباحث لأقوال والد الطفل، ولم يشتبه فى الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فقد طفل حياته أثناء محاولته صناعة طائرة ورقية فى كرداسة، حيث سقط أعلى سيخ حديدى بسطح العقار، فلقى مصرعه فى الحال.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به فى كرداسة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 12 سنة، صعد أعلى سطح منزله لصناعة طائرة ورقية، مستخدما البوص، فاختل توازنه وسقط اعلى سيخ حديدى خاص بأحد الأعمدة، مما أسفر عن إصابته، وحاول أفراد أسرته إسعافه بنقله إلى المستشفى، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.