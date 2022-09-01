هيئة الدواء توضح أسباب تغير لون الأسنان عند الأطفال فى مرحلة النمو

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب تغير لون الأسنان أو ظهور التصبغات والبقع عند الأطفال في مرحلة النمو.
وبحسب هيئة الدواء المصرية جاء الاسباب متمثلة في :
١- تتسبب مضادات كالتتراسيكلين والدوكسيسيكلين لتأثيرهما على تكوين المينا لدى الأطفال دون سن الثامنة.
٢-تتسبب بعض أنواع غسول الفم التي تحتوي على الكلورهيكسيدين وكلوريد سيتيل بيريدينيوم.
٣- بعض مضادات الهيستامين تتسبب في تغير لون الأسنان.
ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة ظهور بقع أو تصبغات على أسنان أطفالك.
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