اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:06 ص
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هيئة الدواء توضح أسباب تغير لون الأسنان عند الأطفال فى مرحلة النمو

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 ص
هيئة الدواء توضح أسباب تغير لون الأسنان عند الأطفال فى مرحلة النمو أسنان الأطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب تغير لون الأسنان أو ظهور التصبغات والبقع عند الأطفال في مرحلة النمو.
 
وبحسب هيئة الدواء المصرية جاء الاسباب متمثلة في :
 
١- تتسبب مضادات كالتتراسيكلين والدوكسيسيكلين لتأثيرهما على تكوين المينا لدى الأطفال دون سن الثامنة.
٢-تتسبب  بعض أنواع غسول الفم التي تحتوي على الكلورهيكسيدين وكلوريد سيتيل بيريدينيوم.
٣- بعض مضادات الهيستامين تتسبب في تغير لون الأسنان.
ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة ظهور بقع أو تصبغات على أسنان أطفالك.   ​
 
 
 

هيئة الدواء

الاسنان

الاطفال

لون الاسنان



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