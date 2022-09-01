نقص الأدوية فى مالى بسبب إغلاق الجماعات الإرهابية طريق الإمداد الرئيسي

كتبت : هند المغربي

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة أنها ستنقل 1.5 طن من الأدوية الأساسية إلى جاو كل أسبوع، وسيتم تنفيذ ذلك بناءً على طلب السلطات الإقليمية التي تعمل على التخفيف من أثر النقص في المستحضرات الصيدلانية بسبب إغلاق الجماعات المسلحة الإرهابية لطريق الإمداد الرئيسي منذ مايو، وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

وأضاف المتحدث الاممي أنه تساعد البعثة الأممية بلدة دوينتزا ، حيث أجرت القوات الفحوصات الطبية والعلاج لـ 450 من أفراد المجتمع خلال عيادة صحية متنقلة في القرى المجاور .

ولفت دوجاريك إلى أن البعثة كثفت الإجراءات الأمنية لحماية المدنيين ، حيث قدمت قوات حفظ السلام الاستجابة السريعة والمساعدة الطبية للمجتمعات المحلية والعائلات النازحة للمساعدة في خلق بيئة آمنة ومأمونة.

وفى وقت سابق أعلن الجيش المالي مقتل 44 مسلحا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، ومصادرة كميات هامة من الأسلحة والذخيرة، وإحراق عدد من الدراجات النارية.

وأضاف الجيش المالي في بيان مقتضب صادر عنه، أن الهجوم الذي وقع أمس في منطقة "تسيت" شمالي البلاد، أسفر عن مقتل جنديين ماليين وجرح 8 آخرين.

وفي سياق منفصل، مدد مجلس الأمن الدولي حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على الأفراد والكيانات التي تعرقل تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، حتى 31 أغسطس عام 2023.