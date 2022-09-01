ندوة تثقيفية حول التأمين الصحى الشامل بمطار الأقصر الدولى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، ندوة تثقيفية فى قاعة المؤتمرات بمطار الأقصر الدولى، حول التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل وطرق التسجيل، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لمنتفعى المنظومة وآلية تسديد الاشتراكات وانضمام المغتربين.

والتقى خلال الندوة كل من الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام، ورأفت صادق مسئول الإعلام بالفرع، مع اللواء طيار أشرف عادل مدير مطار الأقصر، والذى أبدى ترحيبه بضيوف هيئة التأمين الصحى الشامل، وأثنى على نظام التأمين الصحى الشامل متمنياً المزيد من النجاح للمنظومة، والعميد أشرف شتا مدير عام الموارد البشرية بمطار الأقصر.

وقال الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالهيئة، خلال الندوة أن التأمين الصحى الشامل هو نظام تكافلى وإلزامى لجميع المواطنين فى جمهورية مصر العربية ويتم تطبيقه على مراحل، حيث تم إختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى ويضم التأمين الصحى الشامل ثلاث هيئات هي:- "هيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية"، ودور كل هيئة داخل المنظومة، موضحاً أن نظام التأمين الصحى الشامل يبدأ بالتسجيل فى أقرب مركز طب أسرة للمنتفع، وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وفتح ملف طبى لجميع أفراد الأسرة، وعمل الفحوصات الطبية وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحى الشامل والجهات المتعاقدة.

وأشار الدكتور أحمد عطية، إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية، وذلك وفقاً للقانون مع إعفاء الغير قادرين من سداد الإشتراكات والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحى الشامل، وذلك لإستدامة الخدمات كما تطرأ إلى شرح آلية تسديد الإشتراكات لأسر العاملين وكيفية الإضافة لهم، وتطرق أيضاً إلى شرح مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل داخل وحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للتأمين الصحى الشامل، وطرق الإستفادة من الخدمات والجهات المتعاقدة خارج مستشفيات الهيئة.

وفى نهاية الندوة تم الرد على مقترحات واستفسارات ممثلى الشركة المصرية للمطارات وممثلى شركات الطيران، بالإضافة إلى العقبات التى تواجه المستفيدين عند تلقى الخدمة الطبية التى تقدم بالمنظومة، وصعوبة الاتصال بالخط الساخن 15344 بسبب توقف الخدمة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تأخر مواعيد إجراء العمليات الجراحية وصعوبة الإجراءات.

وناشد أحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسى بالفرع، إلى إمكانية الإتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية، حيث تأتى هذه الندوة ضمن عدد من الندوات التثقيفية التى يعقدها الفرع، وذلك فى ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، وتحت إشراف الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر.

مطار الأقصر يستضيف ندوة تثقيفية حول التأمين الصحي الشامل



ندوة تثقيفية حول التأمين الصحي الشامل بمطار الأقصر الدولي