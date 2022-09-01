مدير بيطرى الأقصر يشكل لجنة للمرور على سوق المواشى بقرية الحبيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية للمرور على سوق المواشي بقرية الحبيل، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية تضم كل من الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، والدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر، وتم تنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي النشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

كما تم تعريف مربي وتجار الماشية بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، من حيث طرق نقل المرض ومصادر العدوى- التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بمميزات التأمين على الماشية والفوائد التى تعود على المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصولها على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، عبر تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، لذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر المواطنين من مربى وتجار الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



لجنة للمرور على سوق المواشي بقرية الحبيل لمتابعة تحصين المواشي



مدير بيطرى الأقصر يشكل لجنة للمرور على سوق المواشي



متابعة تحصين المواشي فى سوق الحبيل بالأقصر



حملات توعية من اللجنة لمربي المواشي بالسوق