اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:53 م
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نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لملف تقنين الأوضاع

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:43 م
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لملف تقنين الأوضاع جانب من اجتماع نائب محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع الأراضي.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ومدير عام مديرية المساحة ومدير عام حساب استصلاح الأراضي والأملاك ورؤساء المراكز والمدن والجهات المَعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آخر تطورات ملف التقنين وعدد الطلبات التي تم قبولها وتحرير العقود المؤمَّنة لها بالإضافة إلى الملفات المقدمة، والتي جاري تسجيلها بالمنظومة علاوة على طلبات فصل الحد و المعاينة وفقًا للإحداثيات.

وكلَّف "عصام" رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات الصارمة وبدء إجراءات الحجز الإدارى على أصحاب الملفات الذين لم يتقدموا لتوقيع العقود وسداد نسبة الـ25٪؜ الخاص بالتعاقد وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم 4 سبتمبر 2022.

ومن جانبه أشار "عناني" إلى أنه يتم متابعة ملف التقنين بشكل يومي و مراجعة وتدقيق كافة البيانات و الأحداثيات و تسجيلها أولًا بأول بالمنظومة.

وأكد "عصام " لرؤساء الوحدات المراكز و المدن خلال الاجتماع على تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب طلبات التقنين و تسريع وتيرة تسجيل الملفات وإجراءات التقنين.


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