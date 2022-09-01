نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع جاهزية كلية طب الأسنان بنات للعام الدراسى الجديد

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بترأس اجتماع مجلس كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، والدكتورة ياسمين المهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى حسام الدين مندور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام.

وخلال الاجتماع وقف نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على استعدادات الكلية وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، كما قام نائب رئيس الجامعة بتوضيح جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، في سبيل الانتهاء من مبنى الكلية الجديد، مؤكدًا أن هناك جهودًا تبذل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من مبنى الكلية؛ تمهيدًا للانتقال إليه في أقرب وقت ممكن، وناقش مجلس كلية طب الأسنان بنات بعض الموضوعات المتعلقة بالكلية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا في مختلف الاقسام.

جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وتستعد حاليًا لتجديد الاعتماد.