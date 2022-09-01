مياه الشرب بسوهاج تطلق حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

سوهاج عمرو خلف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى تتمثل فى الاقتصاد فى الإضاءة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية أوقات النهار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وذلك داخل المبانى الإدارية وتشغيل 25% بحد أقصى من إضاءة واجهات المبانى الأسوار، ويأتى ذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالمواقع العامة وداخل المحطات والتى تتمثل فى تشغيل 50% بحد أقصى من إضاءة المحطات والمواقع العامة ليلا.

وأشار المهندس أشرف على عبد الرحمن مستشار الشركة لشئون الدعم الفنى، أنه يتم تطبيق تعليمات التشغيل الأمثل لوحدات الرفع والاقتصاد فى تشغيل وحدات الغسيل ومراعاة تطبيق خطط وبرامج الصيانة المختلفة والتأكد من عمل لوحات تحسين معامل القدرة بجميع المحطات لترشيد الطاقة بعنابر التشغيل المختلفة.

محطات الكهرباء وعنابر التشغيل



محطات الكهرباء وعنابر التشغيل



محطات الكهرباء وعنابر التشغيل



محطات الكهرباء وعنابر التشغيل