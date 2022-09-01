القبض على مزارع طعن أخر بـ"منجل" بسبب الخلاف على مسقى الأرض فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى مزارع يبلغ من العمر 27 عامًا، مصابًا بجرح طعني بالبطن وإشتباه نزيف داخلي، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي عقب قيام مزارع أخر بالتعدى عليه باستخدام "منجل" بسبب خلافات علي مسقي مياه بأرضهما الزراعية دائرة مركز طما شمالى المحافظة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة مزارع بجرح طعنى وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول "وائل. ج .م" 27 عامًا، مزارع إلى المستشفي المركزي بطما ويقيم دائرة مركز طما مصابًا بجرح طعني بالبطن وإشتباه نزيف داخلى، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصاب أتهم "عماد. أ .ع" 48 عامًا، مزارع ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "منجل" كان بحوزته بسبب خلافات علي مسقي مياه بأرضهما الزراعية.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "منجل" بإرشاده أعترف بارتكاب الواقعة وأتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته جرح قطعي بفروة الرأس، لذات السبب المشار إليه وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.