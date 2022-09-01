اليوم السابع
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منتدى غاز المتوسط يعلن عن بعض الوظائف الشاغرة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:58 م
منتدى غاز المتوسط يعلن عن بعض الوظائف الشاغرة منتدى غاز المتوسط -أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلن منتدى غاز شرق المتوسط عن إعادة فتح بعض الوظائف الشاغرة فى الأمانة العامة للمنتدى، وذلك كما يلى:
 
- Market Analyst
- Communication  Media Relation Specialist
- HR Admin Specialist
 
 (الموعد النهائي للتقديم – 20 سبتمبر 2022)
 
إجراءات التقديم :
 
يتم إجراء التقييم الأساسي بعد استيفاء المستندات المطلوبة بالكامل على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول المصري، ولن يلتفت إلى أي مستندات غير مكتملة أو أي متقدم غير مستوفي للشروط والمؤهلات الأساسية بما فى ذلك شهادات الخبرة المعتمدة، ويرجي الاجادة التامة للغة الإنجليزية.
 
المستندات المطلوبة:
إستيفاء نموذج التقديم (النموذج الرسمى المرفق).
 
   .Motivation letter
 
نسخة حديثة من السيرة الذاتية (لا تزيد عن ثلاث صفحات).
 
نسخ من الشهادات الجامعية والماجستير، وشهادات الخبرة المعتمدة.
 
ملحوظة هامة : يرجي الاجادة التامة للغة الانجليزية و قراءة شروط ومتطلبات التقديم بشكل كامل، حيث إنه لن يلتفت لأي مستندات غيرمكتملة أو غير مستوفية للحد الأدني من شروط التقديم.
 

البترول

الغاز

منتدى غاز شرق المتوسط

وظائف منتدى غاز شرق المتوسط

الأمانة العامة لمنتدى غاز شرق المتوسط



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