معهد الأورام القومى يستعد لاستقبال روبوت جراحى جديد بعد "دافنشي"

كتبت أمل علام

كشف الدكتور وحيد يسرى جرير أستاذ جراحة الأورام والمناظير ب المعهد القومى للأورام ، إن جراحة الروبوت ليست جديدة فى مصر، حيث إنه تم إدخالها لأول مرة فى المعهد القومى للأورام منذ عام 2011، وتم إجراء مئات العمليات الجراحية التى شملت استئصال أورام البروستاتا والقولون والمعدة والغدة الفوق كلوية وأورام الكلى على مدى 10 سنوات.

وأضاف، خلال مؤتمر جامعة الأزهر للأورام، إن أطباء المعهد تم تدريبهم على جراحات الروبوت المختلفة، ونظرا لمرور أكثر من 10 سنوات على استخدام الروبوت من نوع "دافنشى"، فإن المعهد يقوم حاليا بشراء جهاز روبوت حديث، والذى يعتبر الجيل الأحدث من الروبوت الجراحى والذى يتميز بصغر الحجم وسهولة تشغيله، وهو النوع الذى بدا فى الانتشار فى مصر فى عدة أماكن مثل جامعة عين شمس، وبعض المستشفيات الخاصة.

وأكد، خلال مؤتمر الأزهر المعقد حاليا بالقاهرة، إن المعهد القومى للأورام يقدم الخبرة المتراكمة فى جراحات الروبوت على مدى 10 سنوات بالاضافة إلى استخدام جراحة المناظير بالمعهد على مدى 25 عاما فى علاج الأورام المختلفة. وأشار إلى أنه تم تجهيز وافتتاح مركز للتدريب على الجراحات الميكروسكوبية وجراحات المناظير والجراحات الأخرى الدقيقة، فى مركز التدريب التابع للمعهد بالشيخ زايد وهو المجاور لمستشفى 500/500 وهو المعهد القومى للأورام الجديد بالشيخ زايد.